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Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки

Раніше він працював головним хормейстером Львівської опери та очолював Львівський муніципальний хор "Гомін".

Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Фото: Мінкультури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій призначило нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ним став заслужений артист України Вадим Яценко.

Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна.

Раніше Яценко працював головним хормейстером Львівської опери та очолював Львівський муніципальний хор «Гомін».

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«Вадим Яценко – новий генеральний директор – художній керівник Національний Заслужений Академічний Український Народний хор ім. Г.Верьовки. Вітаю з призначенням!» – написала Бережна у фейсбуці.

Вона наголосила, що Хор Верьовки – один із найвідоміших мистецьких колективів України. Він представляє країну на міжнародній сцені, популяризує нашу культурну спадщину та допомагає світові краще пізнавати українську ідентичність.

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«Яценко належить до покоління українських митців, які поєднують повагу до традиції із сучасним баченням розвитку культури. Вадим  доктор мистецтва, заслужений артист України, головний хормейстер Львівської національної опери. Також він очолює хор "Гомін" – один із найяскравіших хорових проєктів останніх років, який довів: українська хорова культура може бути сучасною, емоційною, близькою для широкої аудиторії та збирати повні зали. Вірю, що під керівництвом Вадима Яценка хор Верьовки отримає новий імпульс для творчих проєктів, міжнародних партнерств. А також посилить голос української культури у світі», - зазначила Бережна. 

Вона подякувала екскерівнику Ігорю Куриліву за внесок у розвиток хору та української культури.

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