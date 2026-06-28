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Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт "Про Український національний пантеон"

Законопроєкт буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

Президент Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт "Про Український національний пантеон"
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про Український національний пантеон".

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Документ передбачає створення у Києві загальнонаціонального місця пам’яті Українського народу для вшанування найвидатніших представників української нації. Ініціатива ґрунтується на багатовіковій традиції українського націєтворення і державотворення та спрямована на відновлення історичної справедливості, збереження національної пам’яті, консолідацію суспільства навколо спільної історії, а також формування української національної та громадянської ідентичності", – ідеться у повідомленні.

Законопроєкт номер 15360 буде розглянуто парламентом на одному з найближчих пленарних засідань.

Більше про перебіг  створення Пантеону видатних українців, читайте у новині.

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