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Олег Кохан, Наталія Лібет, Ольга Бергман, Ігор Савиченко і Володимир Яценко запрошені до складу Американської кіноакадемії

Їхні імена, разом із ще 529 запрошеними, оприлюднили на сайті Американської кіноакадемії.

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Олег Кохан, Наталія Лібет, Ольга Бергман, Ігор Савиченко і Володимир Яценко запрошені до складу Американської кіноакадемії
Члени Американської академії беруть участь у визначенні лауреатів премії "Оскар"
Фото: EPA/UPG

Олег Кохан – продюсер театру і кіно. Серед режисерів, з якими співпрацювала SOTA, Кіра Муратова, Кшиштоф Зануссі, Мирослав Слабошпицький та інші.

Ольга Бергман і Наталія Лібет – співзасновниці незалежної кіновиробничої компанії 2Brave Productions. З-поміж іншого, працювали зі стрічками “Стоп-земля” і “Стрічка часу”. 

Ігор Савиченко – продюсер понад 20 повнометражних художніх і документальних фільмів, серед яких “Коли падають дерева”, “День незалежності”, “Брати. Остання сповідь” та інші. 

Володимир Яценко – кінопродюсер, військовослужбовець, співзасновник ForeFilms. Серед фільмів у його портфоліо – “Ти – космос”, “Мої думки тихі”, та інші. 

Також серед запрошених до кіноакадемії є американська продюсерка Мішель Мізнер, яка працювала зі стрічками “2000 метрів до Авдіївки” та “20 днів у Маріуполі”. 

Також запрошення отримав Крейг Рено, брат загиблого в березні 2022-го року в Україні документаліста Брента Рено. Серед робіт Крейга – стрічка “Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено”, присвячена роботі братів із висвітлення подій в гарячих точках.

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