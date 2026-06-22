«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Авторка литовських перекладів Шкляра, Любки й Чеха отримала відзнаку за перекладацьку майстерність

Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії Metų vertėjo krėslo 2026 року за переклад роману Василя Шкляра “Заяча церква”. Про це повідомляє Chytomo з посиланням на литовське медіа 15min.

CultHub
Авторка литовських перекладів Шкляра, Любки й Чеха отримала відзнаку за перекладацьку майстерність
Доната Рінкевичене із перекладом книги Василя Шкляра
Фото: Lukas Balandis / BNS nuotr

Нагороду, яку присуджують Литовський ПЕН-центр і Міністерство культури Литви, вручила міністерка культури Литви Вайда Алекнавічене. Церемонія відбулася у залі Пранцішкаса Смуглевічюса бібліотеки Вільнюського університету.

“Ця нагорода — це визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка “Заяча церква” розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення”, — зазначила Алекнавічене.

Вона подякувала перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору й радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу.

Реклама

Рінкевичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. Литовське видання “Заячої церкви” у 2025 році випустило видавництво Спілки письменників Литви 

“Заяча церква” — роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі й зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв’язок між досвідом Литви й України.

Доната Рінкевичене перекладає книжки з української мови шість років. Серед відомих перекладів Рінкевичене — “Карбід” Андрія Любки, “Хто ти такий?” Артема Чеха, “Позивний для Йова” Олександра Михеда, дитяча книжка “36 і 6 котів” Галини Вдовиченко, видання Романи Романишин та Андрія Лесіва “Війна, що змінила Рондо”, а також тексти в антології “Воєнний стан” та інші переклади.

Metų vertėjo krėslo — одна з найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача й побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Традицію багато років підтримує поет і меценат Гінтарас Блейзгіс.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies