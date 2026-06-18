«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Книга Артура Дроня “Гемінґвей нічого не знає” виходить англійською

Видавництво Jantar Publishing відкрило передзамовлення на переклад.

CultHub
Книга Артура Дроня “Гемінґвей нічого не знає” виходить англійською
Артур Дронь і англійський переклад його прозової книги
Фото: Facebook/Артур Дронь

“Гемінґвей нічого не знає” (“Hemingway Knows Nothing”) вийде в британському видавництві у вересні, повідомляє Арутр Дронь на своїй сторінці у Facebook.

Авторкою перекладу стала Ганна Лелів. Літературний редактор видання – Гʼю Роберт.

“Гʼю, я тобі такий вдячний за все, що ти робиш для України і видимості нашої культури в Британії! – пише Дронь. – Знаєш, може навіть не буду реалізовувати погрози влаштувати тобі публічний виступ у Львові українською мовою, як ти мені англійською в Лондоні. Але приїдь сюди знову, розкажи, як ти обдзвонював Королівську морську піхоту і питав, як вони кличуть один одного, щоб найточніше перекласти те, що ми називаємо унікальним словом «побратим»”.

“Гемінґвей нічого не знає” – це книга короткої прози, свідчення солдата про досвід великої війни, віру на фронті, братерство між військовими, страх і надію, смерть і любов.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies