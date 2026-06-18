Книга Артура Дроня “Гемінґвей нічого не знає” виходить англійською

“Гемінґвей нічого не знає” (“Hemingway Knows Nothing”) вийде в британському видавництві у вересні, повідомляє Арутр Дронь на своїй сторінці у Facebook.

Авторкою перекладу стала Ганна Лелів. Літературний редактор видання – Гʼю Роберт.

“Гʼю, я тобі такий вдячний за все, що ти робиш для України і видимості нашої культури в Британії! – пише Дронь. – Знаєш, може навіть не буду реалізовувати погрози влаштувати тобі публічний виступ у Львові українською мовою, як ти мені англійською в Лондоні. Але приїдь сюди знову, розкажи, як ти обдзвонював Королівську морську піхоту і питав, як вони кличуть один одного, щоб найточніше перекласти те, що ми називаємо унікальним словом «побратим»”.

“Гемінґвей нічого не знає” – це книга короткої прози, свідчення солдата про досвід великої війни, віру на фронті, братерство між військовими, страх і надію, смерть і любов.