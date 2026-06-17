У одного з найвідоміших британських телеведучих Джеремі Кларксона діагностували рак

Колишній ведучий популярного автомобільного шоу Top Gear Джеремі Кларксон повідомив, що в нього діагностували рак простати, передає BBC News.
Про це стало відомо в епізоді нового сезону шоу Clarkson's Farm, де 66-річний Кларксон розповідає про свій діагноз постійним учасникам шоу Калебу Куперу та Чарлі Айрленду.
Колишній ведучий Top Gear описав хворобу як «агресивну» і сказав, що в межах лікування йому провели операцію.
Кларксон — одна з найвідоміших телевізійних персон у Великій Британії. Він відомий як ведучий надзвичайно успішної епохи автомобільної програми BBC Top Gear у 2002−2015 роках.
Разом зі співведучими Річардом Гаммондом і Джеймсом Меєм він згодом вів інше автомобільне шоу для Amazon — The Grand Tour.
У 2021 році він запустив Clarkson's Farm — шоу про його спроби керувати власною фермою в Котсволдсі. Проєкт став великим хітом і нині має вже п’ятий сезон.