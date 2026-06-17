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У одного з найвідоміших британських телеведучих Джеремі Кларксона діагностували рак

Кларксон розповів, що захворювання має агресивну форму.

У одного з найвідоміших британських телеведучих Джеремі Кларксона діагностували рак
Джеремі Кларксон
Фото: EPA/UPG

Колишній ведучий популярного автомобільного шоу Top Gear Джеремі Кларксон повідомив, що в нього діагностували рак простати, передає BBC News.

Про це стало відомо в епізоді нового сезону шоу Clarkson's Farm, де 66-річний Кларксон розповідає про свій діагноз постійним учасникам шоу Калебу Куперу та Чарлі Айрленду. 

Колишній ведучий Top Gear описав хворобу як «агресивну» і сказав, що в межах лікування йому провели операцію. 

Кларксон — одна з найвідоміших телевізійних персон у Великій Британії. Він відомий як ведучий надзвичайно успішної епохи автомобільної програми BBC Top Gear у 2002−2015 роках.

Разом зі співведучими Річардом Гаммондом і Джеймсом Меєм він згодом вів інше автомобільне шоу для Amazon — The Grand Tour.

У 2021 році він запустив Clarkson's Farm — шоу про його спроби керувати власною фермою в Котсволдсі. Проєкт став великим хітом і нині має вже п’ятий сезон.

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