Інсталяцію Нікіти Кадана, присвячену повітряним тривогам, представлять на арт-ярмарку в Базелі

Фото: Інсталяція в церкві Святого Петра в Іпрі, реалізована за підтримки музею In Flanders Fields Museum

Voloshyn Gallery представить інсталяцію “Тривога (Сирени та щогла)” художника Нікіти Кадана в секторі Unlimited ярмарку Art Basel 2026. Кураторка сектора — Руба Катріб.

“Тривога (Сирени та щогла)” — звукова інсталяція, що поєднує елементи опери та сигналу повітряної тривоги. В основі роботи — переосмислення звуку сирени повітряної небезпеки через відсилання до образу сирен давньогрецької міфології, повідомляє artslooker.

Інсталяція складається з круглої напівпрозорої білої завіси та металевого стрижня, розташованого в її центрі. Звук поширюється хвилями, чергуючись із короткими паузами. Звукову частину роботи створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко, а виконала її українська мецо-сопрано Олена Бєлкіна.

Назва роботи відсилає до українського слова “тривога”, яке означає як сигнал повітряної небезпеки, так і стан тривожності.

Раніше інсталяцію було представлено в Києві на виставці “Сирена Серп Супутник” у Національному художньому музеї України.