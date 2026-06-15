Три українські проєкти отримали відзнаки European Design Awards 2026

Видання “З півслова. Про спілкування та розуміння одне одного” Романи Романишин та Андрія Лесіва (студія “Аґрафка”) отримало “бронзу”.
“Це історія комунікації тоді і зараз, вербальної та невербальної, усної та письмової, живої та електронної, за допомогою дотику чи зору. У цій книзі розповідається про різні способи комунікації та про те, як не лише люди, а й тварини, комахи та рослини передають повідомлення та спілкуються.
Книга містить спеціальну обі-смугу, яка є матрицею для створення секретного повідомлення азбукою Морзе. На зворотному боці смуги є інструкція, як створити повідомлення азбукою Морзе, використовуючи пунктирну матрицю з іншого боку”.
Студія Denormalized отримала відзнаки одразу в двох категоріях: “золото” за “Дизайн цифрових продуктів та додатків” та “бронзу” за “Лого бренду”. Обидів нагороди отримано за розробку для застосунку Estyl, покликаного допомагати людям із персональним стилем.
Агенція BL/S отримала “срібло” в категорії “Вебсайти брендів та кампаній” за розробку для сайту для продюсера Джейсона Берга.
European Design Awards — одна з найпрестижніших європейських премій у сфері графічного дизайну, ілюстрації, книжкового оформлення та візуальних комунікацій. Вона відзначає найкращі дизайнерські проєкти з усієї Європи.
Журі нагороди складається із фахівців із редакцій 15 профільних журналів про дизайн з різних країн світу. Роботи оцінюють за трьома головними критеріями: якість дизайну, креативність і відповідність твору визначеним цілям його створення.