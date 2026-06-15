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CultHub

Три українські проєкти отримали відзнаки European Design Awards 2026

Відзнаки здобуті в категоріях за найкращий цифровий дизайн, дизайн лого, книги та дизайн вебсайту.

CultHub
Три українські проєкти отримали відзнаки European Design Awards 2026
Обкладинка книги від студії "Аґрафка"
Фото: "Аґрафка"

Видання “З півслова. Про спілкування та розуміння одне одного” Романи Романишин та Андрія Лесіва (студія “Аґрафка”) отримало “бронзу”.

В описі проєкту йдеться:

“Це історія комунікації тоді і зараз, вербальної та невербальної, усної та письмової, живої та електронної, за допомогою дотику чи зору. У цій книзі розповідається про різні способи комунікації та про те, як не лише люди, а й тварини, комахи та рослини передають повідомлення та спілкуються.

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Книга містить спеціальну обі-смугу, яка є матрицею для створення секретного повідомлення азбукою Морзе. На зворотному боці смуги є інструкція, як створити повідомлення азбукою Морзе, використовуючи пунктирну матрицю з іншого боку”.

Студія Denormalized отримала відзнаки одразу в двох категоріях: “золото” за “Дизайн цифрових продуктів та додатків” та “бронзу” за “Лого бренду”. Обидів нагороди отримано за розробку для застосунку Estyl, покликаного допомагати людям із персональним стилем. 

Дизайн для Estyl від бюро Denormalized
Дизайн для Estyl від бюро Denormalized

Агенція BL/S отримала “срібло” в категорії “Вебсайти брендів та кампаній” за розробку для сайту для продюсера Джейсона Берга.

Дизайн сайту від студії BL/S
Фото: BL/S
Дизайн сайту від студії BL/S

European Design Awards — одна з найпрестижніших європейських премій у сфері графічного дизайну, ілюстрації, книжкового оформлення та візуальних комунікацій. Вона відзначає найкращі дизайнерські проєкти з усієї Європи.

Журі нагороди складається із фахівців із редакцій 15 профільних журналів про дизайн з різних країн світу. Роботи оцінюють за трьома головними критеріями: якість дизайну, креативність і відповідність твору визначеним цілям його створення.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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