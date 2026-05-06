Аґрафка, Остріков, Єшкілєв та інші українці номіновані на премію Єврокону

Щорічний фестиваль в галузі фантастики Єврокон відбудеться з 2 по 5 липня в Берліні. В межах події оголосять переможців в різних категоріях, в багатьох із них представлені українці. Зокрема:
В номінаціях за загальний доробок у галузі фантастики Hall of Fame змагаються:
- творча майстерня Романи Романишин і Андрія Лесіва "Аґрафка" — категорія "Найкращий художник";
- письменник Володимир Єшкілєв — "Найкращий письменник";
- видавництво Vivat — "Найкращий видавець";
- Дмитро Каджит і проєкт "Три кванти опівночі" — "Найкращий промоутер";
- перекладач Богдан Стасюк.
У номінаціях Achievements Awards, де відзначають роботи останнього року:
- художниця Оксана Сіненко — за ілюстрації до трилогії Павла Деревʼянка "Літопис Сірого Ордену";
- збірка "Легендарій міських див" — у категорії "Найкращий прозовий твір";
- фільм "Ти — космос" — у номінації "Найкраща драматична постановка";
- Валерія Савотіна з книгою "Вандалізм" — у категорії літератури для дітей та підлітків;
- блогер Влад Сторітелер — у номінації найкращих онлайн-проєктів;
- комікс "Мор. Частина 2: Потойбіччя" Андрія Данковича — в номінації "Найкращий комікс або графічний роман";
- фестиваль "Аль Мор 2025" — серед фанатських подій.
Юлію Нагорнюк номіновано на премію "Кризаліс”, яку вручають на яскравий дебют у жанрі фантастики.
Повний перелік номінантів та інформацію про фестиваль можна знайти на сайті Зоряна фортеця.