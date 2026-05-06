Аґрафка, Остріков, Єшкілєв та інші українці номіновані на премію Єврокону

Переможців оголосять під час фестивалю в Берліні на початку липня

Павло Остріков, режисер фільму "Ти - космос"
Фото: https://www.facebook.com/pavlo.ostrikov

Щорічний фестиваль в галузі фантастики Єврокон відбудеться з 2 по 5 липня в Берліні. В межах події оголосять переможців в різних категоріях, в багатьох із них представлені українці. Зокрема:

В номінаціях за загальний доробок у галузі фантастики Hall of Fame змагаються:

  • творча майстерня Романи Романишин і Андрія Лесіва "Аґрафка" — категорія "Найкращий художник";
  • письменник Володимир Єшкілєв — "Найкращий письменник";
  • видавництво Vivat — "Найкращий видавець";
  • Дмитро Каджит і проєкт "Три кванти опівночі" — "Найкращий промоутер";
  • перекладач Богдан Стасюк.

У номінаціях Achievements Awards, де відзначають роботи останнього року:

  • художниця Оксана Сіненко — за ілюстрації до трилогії Павла Деревʼянка "Літопис Сірого Ордену";
  • збірка "Легендарій міських див" — у категорії "Найкращий прозовий твір";
  • фільм "Ти — космос" — у номінації "Найкраща драматична постановка";
  • Валерія Савотіна з книгою "Вандалізм" — у категорії літератури для дітей та підлітків;
  • блогер Влад Сторітелер — у номінації найкращих онлайн-проєктів;
  • комікс "Мор. Частина 2: Потойбіччя" Андрія Данковича — в номінації "Найкращий комікс або графічний роман";
  • фестиваль "Аль Мор 2025" — серед фанатських подій.

Юлію Нагорнюк номіновано на премію "Кризаліс”, яку вручають на яскравий дебют у жанрі фантастики.

Повний перелік номінантів та інформацію про фестиваль можна знайти на сайті Зоряна фортеця.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
