Аґрафка, Остріков, Єшкілєв та інші українці номіновані на премію Єврокону

Переможців оголосять під час фестивалю в Берліні на початку липня

Щорічний фестиваль в галузі фантастики Єврокон відбудеться з 2 по 5 липня в Берліні. В межах події оголосять переможців в різних категоріях, в багатьох із них представлені українці. Зокрема:

В номінаціях за загальний доробок у галузі фантастики Hall of Fame змагаються:

творча майстерня Романи Романишин і Андрія Лесіва "Аґрафка" — категорія "Найкращий художник";

письменник Володимир Єшкілєв — "Найкращий письменник";

видавництво Vivat — "Найкращий видавець";

Дмитро Каджит і проєкт "Три кванти опівночі" — "Найкращий промоутер";

перекладач Богдан Стасюк.

У номінаціях Achievements Awards, де відзначають роботи останнього року:

художниця Оксана Сіненко — за ілюстрації до трилогії Павла Деревʼянка "Літопис Сірого Ордену";

збірка "Легендарій міських див" — у категорії "Найкращий прозовий твір";

фільм "Ти — космос" — у номінації "Найкраща драматична постановка";

Валерія Савотіна з книгою "Вандалізм" — у категорії літератури для дітей та підлітків;

блогер Влад Сторітелер — у номінації найкращих онлайн-проєктів;

комікс "Мор. Частина 2: Потойбіччя" Андрія Данковича — в номінації "Найкращий комікс або графічний роман";

фестиваль "Аль Мор 2025" — серед фанатських подій.

Юлію Нагорнюк номіновано на премію "Кризаліс”, яку вручають на яскравий дебют у жанрі фантастики.

Повний перелік номінантів та інформацію про фестиваль можна знайти на сайті Зоряна фортеця.