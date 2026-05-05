Помер видатний український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь

Він стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть.

У віці 88 років пішов із життя український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь.

Про це повідомила Українська кіноакадемія.

Євген Якович Сивокінь - режисер, художник, сценарист і педагог, який стояв біля витоків сучасної української анімації та формував її мову протягом десятиліть.

Його творчий доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів, серед яких “Людина й слово”, “Країна Лічилія”, “Врятуй і збережи”, “Пліткарки”, “Ненаписаний лист”, “Засипле сніг дороги” та інші. Його роботи представляли Україну на міжнародних фестивалях і були відзначені численними нагородами.

Як педагог, він виховав кілька поколінь українських аніматорів, передаючи не лише професійні знання, а й глибоке розуміння мистецтва.

У 2022 році був відзначений нагородою за внесок у розвиток українського кінематографа Національної кінопремії "Золота Дзиґа".