ГоловнаКультура

Оргкомітет Оскара вніс зміни до правил, спрямовані проти ШІ

Фільм не претендуватиме на нагороди, якщо нейромережі допомагали зі сценарієм та акторською грою.

Оскар
Фото: EPA/UPG

Починаючи з наступного року, найпрестижніша кінопремія Оскар впроваджує зміни у правилах, які стосуються багаторазового номінування, закордонних фільмів та використання штучного інтелекту.

Як пише The Guardian, було знято заборону на ситуації, коли один і той же актор чи акторка претендує на статуетку за найкращу гру одразу у двох фільмах. Раніше у подібних випадках журі американської кіноакадемії залишало у шорт-листі тільки ту номінацію, яка була оцінена вище. 

Повністю змінено підхід до нагородження найкращого фільму іноземною мовою. Правило однієї стрічки від однієї країни скасовано, натомість номінування відбуватиметься після того, як кіно буде відзначено нагородами інших престижних кінофестивалів. Оскар дістанеться не країні, а конкретному режисеру.

Зрештою оргкомітет Оскара заборонив номінувати на найкращий сценарій чи найкращу гру фільми, де створення тексту і втілення персонажів на екрані відбувалося з допомогою ШІ.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies