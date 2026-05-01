Венеційська бієнале перенесла церемонію нагородження з травня на листопад і запровадила приз від глядачів

У зв'язку з відставкою журі 61-ї Міжнародної художньої виставки, а також з огляду на "виняткову міжнародну ситуацію" Венеційська бієнале вирішила перенести церемонію нагородження з 9 травня на 22 листопада. Ця дата є останнім днем бієнале, повідомили на її сайті.

Організатори зазначили, що випадки перенесення церемонії на останній день уже траплялися – в 2021 році Міжнародну архітектурну виставку перенесли через пандемію. Венеційська бієнале вирішила заснувати в рамках цьогорічної виставки нагороду "Левів від відвідувачів".

Це номінації:

найкращому учаснику 61-ї виставки “У мінорних тональностях” Койо Куо

найкращій національній участі в 61-й виставці

"Відвідувачі, які мають право голосувати за «Левів від відвідувачів», – це власники квитків, які відвідали обидва виставкові майданчики протягом відкритого періоду 61-ї виставки, з 9 травня по 22 листопада. Відвідування обох майданчиків буде підтверджено через систему відстеження квитків. Кожен власник квитка може віддати один голос за кожну з двох нагород в одній єдиній сесії. Колективи художників вважатимуться єдиними учасниками відповідно до списку учасників виставки «У мінорних тональностях»", – повідомили організатори.

Вони додали, що "усі національні участі, включені до 61-ї виставки згідно з офіційним списком, мають право на «Лева для відвідувачів» за найкращу національну участь – відповідно до принципу інклюзивності та рівного ставлення до всіх учасників. Це відповідає засновницькому духу La Biennale, що ґрунтується на відкритості, діалозі та відмові від будь-яких форм закритості чи цензури. La Biennale прагне бути – і має залишатися – місцем перемир'я в ім'я мистецтва, культури та художньої свободи".

Це означає, що змагатися за нагороду зможуть і павільйони Росії та Ізраїлю, через участь яких журі й подало в відставку. Росія відмовилася від участі в 2022-у році. У 2024 вона віддала свій павільйон Болівії, а цього року вирішила повернутися. Організатори відповіли, що не вирішують питання участі національних павільйонів.

Повернення Росії викликало критику країн-учасниць. Від відвідин відмовилося керівництво деяких країн, зокрема, Фінляндії. Не піде на захід і міністр культури Італії. А учора стало відомо, що сформоване на початку місяця міжнародне журі пішло в відставку.