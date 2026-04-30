Міжнародне журі Венеційської бієнале йде у відставку на тлі суперечки щодо Росії

Міжнародне журі Венеційської бієнале йде у відставку на тлі суперечки щодо повернення на захід Росії.
Про це йдеться у пресрелізі Венеційської бієнале.
«Венеційська бієнале оголошує про отримання заяв про відставку членів Міжнародного журі 61-ї Міжнародної художньої виставки», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що до складу журі входили Соланж Фаркас (президентка), Зоя Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузьма та Джованна Заппері.
- Напередодні, Мінкульт Італії направив інспекторів на Венеційську бієнале через дозвіл участі Росії. Венеційська бієнале зазнала жорсткої критики через допуск Росії до конкурсу.