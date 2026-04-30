Українська режисерка Марина Ер Горбач отримала премію Legacy Award на кінофестивалі у Лос-Анджелесі

Авторка "Клондайку" отримала нагороду 29 квітня.

Фото: з фейсбук-сторінки режисерки

Українську режисерку Марину Ер Горбач відзначили премією SEEfest Legacy Award 2026 «За досягнення» на South East European Film Festival. Нагороду вручили 29 квітня під час церемонії відкриття фестивалю в Лос-Анджелесі. Про це пишуть організатори на фейсбук-сторінці фестивалю.

Організатори наголосили, що її творчість стала «голосом покоління та країни». Фестиваль SEEfest триває з 29 квітня до 6 травня та представляє ігрове, документальне й короткометражне кіно з Південно-Східної Європи та Кавказу.

У програмі цьогоріч — українські фільми «Мілітантропос» Єлизавети Сміт, Аліни Горлової, Семена Мозгового та «З любов'ю з фронту» Аліси Коваленко. Раніше відзнаку фестивалю отримувала акторка Оксана Черкашина.

Марина Ер Горбач — членкиня Європейської кіноакадемії. Її фільм «Клондайк» здобув нагороду за режисуру на Sundance Film Festival та низку міжнародних відзнак, а також потрапив до лонглиста Оскар-2023.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
