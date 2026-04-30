На окупованій частині Херсонщини замість виплат на опалювальний сезон людям дають вугілля

 Ключовою умовою для видачі вугілля є наявність російського паспорта.

“Допомога” спрямована виключно на мешканців приватного сектору

На окупованій частині Херсонської області замість обіцяних виплат на опалювальний сезон людям почали видавати вугілля. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Допомога” спрямована виключно на мешканців приватного сектору, чиї будинки не мають доступу до газопостачання або централізованих тепломереж.

Проте право на отримання палива напряму прив’язане до лояльності окупаційному режиму. Ключовою умовою для видачі вугілля є наявність російського паспорта та обов’язкова реєстрація в загарбницьких реєстрах. 

“Таким чином людей свідомо ставлять перед жорстким вибором: залишатися взимку без опалення або піддатися примусовій паспортизації під пильним наглядом російських силовиків”, – додали у Центрі.

Відмова від виплат готівкою відкриває широкі можливості для маніпуляцій та корупції серед ставлеників Кремля. 

Підкреслюється, що замість обіцяної суми у 25 тисяч рублів, яку люди могли б витратити на власний розсуд, вони стають повністю залежними від логістики та волі місцевих комендатур.

Весь процес “соціальної підтримки” перетворено на масштабну операцію зі збору персональних даних та посилення тотального контролю над місцевим населенням.

