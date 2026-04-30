Судитимуть суддю з Кривого Рогу, яка травмувала у ДТП малолітнього хлопчика

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо судді районного суду міста Кривий Ріг, яка спричинила ДТП і тяжко травмувала малолітнього хлопчика.

Як зазначили правоохоронці, обвинувальний акт скеровано до суду.

Аварія сталася 9 лютого 2026 року близько 16:30 у Кривому Розі. За даними слідства, керуючи автомобілем BMW, суддя наїхала на хлопчика 2014 року народження, який разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

Слідчі встановили, що жінка з дитиною рухались на зелений сигнал світлофора. Водійка не зупинилася на червоне світло перед перехрестям і збила дитину.

Через ДТП хлопчик отримав численні травми. Судово-медична експертиза віднесла їх до тяжких. Наразі він перебуває у комі під наглядом лікарів.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.