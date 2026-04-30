Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Судитимуть суддю з Кривого Рогу, яка травмувала у ДТП малолітнього хлопчика

Слідчі встановили, що жінка з дитиною переходили дорогу на зелений сигнал світлофора, а водійка не зупинилася на червоне світло.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо судді районного суду міста Кривий Ріг, яка спричинила ДТП і тяжко травмувала малолітнього хлопчика.

Як зазначили правоохоронці, обвинувальний акт скеровано до суду.

Аварія сталася 9 лютого 2026 року близько 16:30 у Кривому Розі. За даними слідства, керуючи автомобілем BMW, суддя наїхала на хлопчика 2014 року народження, який разом із матір’ю переходив дорогу регульованим пішохідним переходом.

Слідчі встановили, що жінка з дитиною рухались на зелений сигнал світлофора. Водійка не зупинилася на червоне світло перед перехрестям і збила дитину.

Через ДТП хлопчик отримав численні травми. Судово-медична експертиза віднесла їх до тяжких. Наразі він перебуває у комі під наглядом лікарів.

Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

Читайте також
