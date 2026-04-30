Верховний Суд підтримав покарання колишньому судді з Прикарпаття у справі про хабар

Його викрили на одержанні 5 тисяч євро неправомірної вигоди від голови правління одного з товариств за прийняття рішення.

Фото: fainemisto.tv

Верховний Суд залишив без змін покарання колишньому судді Господарського суду Івано-Франківської області Володимиру Булці. 

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Його викрили на одержанні 5 тисяч євро неправомірної вигоди від голови правління одного з товариств за прийняття рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого у справі про банкрутство товариства.

Вироком ВАКС від 13 березня 2024 року колишньому судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. У липні 2025 року Апеляційна палата змінила строк покарання, зменшивши його на 1 рік.

Верховний Суд заслухав доводи сторін та постановив рішення, яким залишив без змін рішення суду апеляційної інстанції.

Таким чином, суддю остаточно засуджено до 5 років позбавлення волі. Його також позбавили права обіймати посаду судді, прокурора й адвоката на строк три роки та конфіскували все належне йому на праві власності майно. 

Колишнього суддю взято під варту ще у березні 2023 року. На цей час він відбуває призначене покарання.

