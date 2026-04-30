Рада підтримала впровадження єдиних стандартів утримання місць поховання воїнів

Сьогодні, 30 квітня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 13693, який вносить зміни до законодавства щодо місць поховання загиблих, які захищали незалежність України.

“Верховна Рада працює над створенням мережі військових меморіальних кладовищ та уніфікацією підходів до поховання захисників. Ухвалено відповідний Закон”, – повідомила пресслужба парламенту.

“За” проголосували 267 народних депутатів.

Документ впроваджує єдині стандарти утримання місць поховання воїнів та гарантує право на безоплатне поховання для повних кавалерів ордена «За мужність».