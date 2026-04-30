ГоловнаСуспільствоЖиття

До України екстрадовано організатора шахрайської схеми “авто для ЗСУ”

Підозрюваному інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Загальна встановлена сума збитків перевищує 4 млн грн. 

До України 27 квітня екстрадовано керівника злочинної організації, яка під виглядом постачання авто для ЗСУ системно виманювала кошти у громадян, передусім у військовослужбовців. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Його затримали в Естонській Республіці після оголошення в міжнародний розшук і передали українській стороні.

Схему викрили прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями. За даними слідства, 33-річний підозрюваний сформував стійку групу з п’яти осіб і організував системне заволодіння коштами під прикриттям "пригону авто з-за кордону".

У мережі розміщували оголошення про продаж транспортних засобів за привабливими цінами. Потенційних покупців переконували перерахувати передоплату, після чого кошти надходили на рахунки підставних осіб і одразу виводилися. Автомобілі люди не отримували.

Серед потерпілих були переважно військовослужбовці, які шукали транспорт для виконання бойових і службових завдань.

На цей час підозрюваному інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності. Загальна встановлена сума збитків перевищує 4 млн грн. Водночас є інші епізоди, за якими ще тривають експертизи. 

Йому інкримінують шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у складі злочинної організації, а також її створення та керівництво.

За клопотанням прокурора щодо нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies