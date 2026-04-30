ГоловнаСуспільствоВійна

Вчора на Харківщині від російських ударів постраждали дев’ятеро людей

Окупанти завдали ударів по 25 населених пунктах області. 

Наслідки російського удару у Ізюмі
Фото: Харківська ОВА

На Харківщині унаслідок російських ударів постраждали дев’ятеро людей. Ворожих ударів зазнали Харків і 24 населені пункти області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Петрівка Барвінківської громади постраждали чоловіки 53, 60, 33, 37 років та жінки 23, 20, 46 років. У Чугуєві зазнала поранень 69-річна жінка, а у сел. Великий Бурлук постраждала 69-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета;
  • 3 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 22 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон;
  • 31 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено АЗС;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Братениця), приватний будинок (с. Шуби), 2 складські приміщення (с. Сінне), приватний будинок, автомобіль, причеп (с. Івано-Шийчине), склад агропідприємства,  2 трактори (сел. Золочів), складську будівлю, сільськогосподарську техніку (с. Шийчине), адмінбудівлю, кафе, магазин, 3 автомобілі, приватний будинок (м. Богодухів), інтернатний заклад (с. Малижине), автомобіль (с. Гур’їв), автомобіль (Улянівка), сільгосппідприємство (с. Губарівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Олександрівка), 2 приватні будинки (сел. Великий Бурлук); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі (с. Петрівка), 2 автомобілі, СТО, кіоск, відділення пошти, нежитлову будівлю (м. Ізюм);
  • у Лозівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство (с. Лукашівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено АЗС (с. Введенка), приватний будинок (с. Юрченкове), промисловий об’єкт, 14 приватних будинків (м. Чугуїв); 
  • у Берестинському районі пошкоджено електромережі (с. Рунівщина), електромережі (с. Медведівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 203 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 31 194 людини.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies