Розвідникам Міноборони дозволили використовувати спецсигнали

Раніше відомчий транспорт не можна було обладнувати спецсигналами. 

Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Розвідці Міноборони дозволили використовувати спеціальні світлові та звукові сигнальні пристрої на відомчому транспорті.

Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства. 

Відповідні зміни до нормативно-правової бази ухвалив Кабмін за ініціативи Міноборони.

У міністерстві пояснюють, що розвідники постійно проводять оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, зокрема під час:

  • участі у боротьбі з тероризмом;
  • протидії розвідувально-підривній діяльності проти України, транснаціональній організованій злочинності, що становлять зовнішню загрозу національній безпеці України;
  • забезпечення власної безпеки.

Для цього вони використовують відомчий транспорт, який раніше не можна було додатково обладнувати спецсигналами, проте тепер питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на відомчих транспортних засобах розвідувального органу Міноборони унормовано.

Використання таких сигналів дозволено виключно з метою виконання розвідувальних завдань і здійснення функцій, визначених Законом України «Про розвідку».

