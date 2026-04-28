Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів

Міноборони разом із Brave1 провели випробування нового типу FPV-дронів та заявили про прискорення їх постачання на фронт.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

На полігоні протестували нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.

Ці дрони, під час випробувань, долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. Частина з них повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових

"Наше завдання — максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони зокрема спростили кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту; змінили підхід до формування потреб: 80% ресурсу — на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% — на нові технології та проводять регулярні полігонні випробування разом із Brave1.

Для кожного класу БпЛА формують різну методику тестування. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах — відбувається запуск процесу контрактування й масштабування.