Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Технології

Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. 

Міноборони протестувало нове покоління FPV-дронів
Новий FPV-дрон
Фото: Михайло Федоров

Міноборони разом із Brave1 провели випробування нового типу FPV-дронів та заявили про прискорення їх постачання на фронт.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

На полігоні протестували нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.

Ці дрони, під час випробувань, долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. Частина з них повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових

"Наше завдання — максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони зокрема спростили кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту; змінили підхід до формування потреб: 80% ресурсу — на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% — на нові технології та проводять регулярні полігонні випробування разом із Brave1.

Для кожного класу БпЛА формують різну методику тестування.  Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах — відбувається запуск процесу контрактування й масштабування.

  • Міністерство оборони України нарощує постачання  дронів-перехоплювачів. З початку цього року військо вже отримало вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за весь 2025 рік.
Читайте також
