ГоловнаТехнології

Греція планує заборонити анонімність у соцмережах

Влада хоче, аби кожен акаунт був верифікований і прив'язаний до реальної особи.

Фото: EPA/UPG

Уряд Греції розробляє план заборони анонімності в соціальних мережах, щоб боротися таким чином з «цифровою токсичністю», дезінформацією та організованим переслідуванням, пише Euractiv.

Міністр цифрового врядування Дімітріс Папастергіу заявив, що анонімність стала джерелом безкарності, яка дозволяє знищувати репутацію людей без жодних наслідків.

За словами міністра, ідея «цифрової демократії» має надихатися прикладом Стародавньої Греції, де кожен висловлював свою думку відкрито і під власним ім’ям. 

План уже розглядають на найвищому рівні в офісі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Влада наголошує, що мета полягає не в забороні псевдонімів як таких, а в тому, щоб кожен акаунт був верифікований і прив'язаний до реальної особи.

Уряд буде вимагати від платформ запровадити надійні інструменти перевірки особи користувачів. 

Причиною такою кроку влади стало зростання кількості фейкових новин, погроз та мови ворожнечі, особливо напередодні виборів 2027 року. Окрім соцмереж, заходи можуть поширити на, зокрема, коментарі під онлайн-статтями.

Також Греція готує ще радикальнішу зміну: з 1 січня 2027 року в країні почне діяти повна заборона на доступ до соцмереж для дітей віком до 15 років. Прем'єр Міцотакіс уже звернувся до Європейської комісії з пропозицією зробити такі обмеження загальноєвропейським стандартом. 

Для контролю за віком у Греції планують використовувати додаток Kids Wallet, а відповідальність за дотримання правил покладуть безпосередньо на технологічні платформи. 

Критики плану вказують на технічну складність таких вимог і потенційні загрози для свободи слова. Правозахисники застерігають, що такі заходи можуть призвести до посилення державного нагляду та порушення конфіденційності користувачів. Проте уряд Греції переконаний, що захист демократичного простору від агресії є пріоритетнішим за інтереси бізнес-моделей соцмереж, побудованих на анонімних акаунтах.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies