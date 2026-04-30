Псевдоспівробітник СБУ виманив у народної артистки понад 6 млн грн

Він заявив, що її нібито підозрюють у державній зраді, а заощадження жінки мають пройти перевірку щодо російського походження. 

Повідомлено про підозру чоловіку, який під виглядом працівника СБУ заволодів коштами народної артистки України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 75-річній киянці зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Він повідомив, що жінку нібито підозрюють у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет щодо російського походження. Для переконливості їй надсилали підроблені повістки та проводили через відеозв’язок так звані обшуки. 

Повіривши їм, жінка передала 128 тисяч доларів США, а згодом, після повторного дзвінка, ще й переказала 400 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що гроші отримав 36-річний мешканець Сумщини, який через валютний обмін перерахував їх на криптогаманці третіх осіб. За свої “послуги” він залишив собі 900 доларів США.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України – співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. За клопотанням прокуратури обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у понад 3,3 млн грн.

Встановлюються інші причетні до схеми особи.

﻿
