На Дніпропетровщині затримали ймовірного навідника російських дронів

У Дніпропетровській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською воєнною розвідкою, повідомляє СБУ.

За даними слідства, він передавав координати українських військових позицій для наведення дронів типу «Герань-3».

Слідчі вважають, що підозрюваний — місцевий безробітний, якого завербували через Телеграм-канали, де він шукав підробіток. Він збирав інформацію про розташування артилерії, зокрема систем HIMARS, а також відстежував маршрути руху української бронетехніки до фронту.

Для спостереження чоловік облаштував позицію на даху свого будинку, звідки фіксував переміщення техніки за допомогою бінокля і камери телефону. Зібрані дані він передавав куратору, позначаючи координати на картах. Для зв’язку використовував телефон родича і умовні цифрові коди.

Його затримали під час спроби сфотографувати українську техніку поблизу. Під час обшуків вилучили два телефони.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.