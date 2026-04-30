На пункті пропуску «Медика-Шегині» через ремонт дороги сповільнять пропуск авто

Через ремонт дороги у Польщі пропускна спроможність ПП «медика-Шегині» на Львівщині знизиться.

Про це попередили у ДПСУ.

«У зв'язку з проведенням робіт із заміни дорожнього покриття на польській стороні, можливе тимчасове зниження пропускної спроможності пункту пропуску «Медика - Шегині», – йдеться у повідомленні.

Роботи триватимуть орієнтовно 5 тижнів та охоплюватимуть як в'їзний, так і виїзний напрямки.

Рух транспорту організують поетапно. Під час виконання робіт на одній смузі авто перенаправлятимуться на іншу.За інформацією польської сторони, 9 та 16 травня буде тимчасово перекрито дві під'їзні смуги до вагових платформ для вантажного транспорту на в'їзд до Польщі. У цей період вантажівки оформлюватимуться через смугу, призначену для автобусів.

Прикордонники просять врахувати зазначені обмеження під час планування поїздок та стежити за актуальною інформацією щодо завантаженості пунктів пропуску на офіційних ресурсах, аби уникнути тривалого очікування.