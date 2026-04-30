Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

Сьогодні, 30 квітня, росіяни завдали удару по Дніпровському району, а потім – по Дніпру. Внаслідок першого удару загинула людина, а ще 15 отримали поранення. П'ятьох із них госпіталізували.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Один чоловік у важкому стані. Решта поранених – у стані середньої тяжкості", – сказав він.

Пізніше у Нацполіції повідомили, що загиблою є 58-річна жінка, яка опинилася поблизу місця влучання.

Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили. У автобусі людей не було, за даним поліції.

Після цього Росія вдарила по обласному центру. Поранень дістав чоловік 50 років. Його госпіталізували в середньому стані.