У Дніпрі адміністраторку телеграм-каналу підозрюють у публікації даних про розташування Сил оборони

У Дніпрі правоохоронці викрили адміністраторку телеграм-каналу, яка публікувала дані про розташування Сил оборони, повідомляє СБУ.
За даними слідства, вона створила окремий чат, де користувачі розміщували геолокації блокпостів і запасних командних пунктів.
Також у спільноті публікували адреси перебування та маршрути мобільних груп правоохоронців і працівників ТЦК у прифронтових містах області.
Під час обшуку в неї вилучили смартфони, з яких адмініструвався канал.
Жінці повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування українських військових.
Їй загрожує до восьми років ув’язнення. Триває розслідування.