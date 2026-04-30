У Дніпрі адміністраторку телеграм-каналу підозрюють у публікації даних про розташування Сил оборони

У Дніпрі правоохоронці викрили адміністраторку телеграм-каналу, яка публікувала дані про розташування Сил оборони, повідомляє СБУ.

За даними слідства, вона створила окремий чат, де користувачі розміщували геолокації блокпостів і запасних командних пунктів.

Також у спільноті публікували адреси перебування та маршрути мобільних груп правоохоронців і працівників ТЦК у прифронтових містах області.

Під час обшуку в неї вилучили смартфони, з яких адмініструвався канал.

Жінці повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування українських військових.

Їй загрожує до восьми років ув’язнення. Триває розслідування.