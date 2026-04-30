Швеція конфіскувала підсанкційне судно Caffa, яке берегова охорона затримала в березні

Тепер суд визначить, чи можна передати судно іншій державі, де щодо нього триває розслідування. Шведська прокуратура не зазначає, про яку країну йдеться.

Швеція конфіскувала підсанкційне судно Caffa, яке затримали в березні цього року.

Про це повідомляє шведська генпрокуратура.

“Прокурори підрозділу з міжнародної та організованої злочинності розглядають запит про правову допомогу від іншої держави. Відповідно до цього запиту прокурор ухвалив рішення вилучити судно, яке шведські органи влади взяли на абордаж біля Треллеборга 6 березня”, – йдеться у повідомленні від 29 квітня.

Згідно із заявою, в іншій державі триває досудове розслідування за підозрою у злочині. Запит розглядають державний прокурор Хокан Ларссон і старша прокурорка Ріна Девгун.

За словами Ларссона, іноземний орган просив провести в Швеції окремі слідчі дії, зокрема щодо судна Caffa. Він вирішив вилучити судно, щоб суд визначив, чи можна передати його іншій державі та долучити до розслідування, яке там триває.

Відомо, що судно нібито прямувало із Касабланки до російського Санкт-Петербурга, коли його затримали.

За інформацією ГУР МО України, судно Caffa могло бути залучене до вивезення зерна з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, у липні 2025 року судно заходило до порту Севастополя, після чого вантаж було доставлено до сирійського Тартуса.

25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна.