ЗМІ: Північна Корея стикається з нестачею продовольства через посуху

Ця значною мірою ізольована країна зі слабкою інфраструктурою особливо вразлива до стихійних лих. 

ЗМІ: Північна Корея стикається з нестачею продовольства через посуху
Посуха на корейському півострові, 2012 рік
Фото: EPA/UPG

Північна Корея стикається з нестачею продовольства, оскільки посуха загрожує врожаю країни, повідомляє DW.

Державні медіа повідомляють, що значна частина країни постраждала від надзвичайно сильної посухи. 

Ця значною мірою ізольована країна зі слабкою інфраструктурою особливо вразлива до стихійних лих. 

“Північні корейці давно борються з продовольчою небезпекою через екстремальні погодні умови, які погіршуються санкціями, закриттям кордонів та обмеженими сільськогосподарськими ресурсами”, – зазначає видання.

Місцеві ЗМІ пишуть, що незвичайна посуха останнім часом триває на більшій частині країни. У попередні роки такого не було.

Північнокорейські міста та повіти проводять “ремонт шлюзів водосховищ та водних шляхів” і впроваджують “технічні заходи” для підвищення стійкості пшениці та ячменю до посухи.

У лютому Спеціальний доповідач ООН з прав людини Елізабет Салмон заявила, що дефіцит продовольства вже є найбільшою проблемою. Агентства ООН стверджують, що мільйони людей у Північній Кореї недоїдають і вразливі до таких стихійних лих, як посуха та повені.

  • Південна Корея також минулого року постраждала від посухи, яка торкнулася провінції Каннин. Там також було зафіксовано найспекотніше літо. Як на півночі, так і на півдні були зафіксовані найспекотніші червні за всю історію спостережень.
  • Зміна клімату, спричинена переважно викидами вуглекислого газу, збільшила частоту та інтенсивність екстремальних погодних явищ у світі.
