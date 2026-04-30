Найбільший авіаносець у світі повертається до США після рекордного несення служби

"Джеральд Р. Форд" брав участь в американських військових кампаніях упродовж майже року.

Флагман американського війського флоту, найбільший авіаносець у світі "Джеральд Р. Форд" вперше за майже рік вирушив до порту приписки у Вірджинії.

Як пише The Guardian, судно найближчими днями залишить регіон Близького Сходу і повернеться до Америки приблизно у середині травня. Таким чином завершиться найдовший за час експлуатації авіаносця період несення служби - понад 300 днів.

За цей час судно встигло побувати у Середземному морі, згодом вирушило на Кариби, взяло участь в операції із захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, після чого очолювало морські сили США під час війни з Іраном на Близькому Сході.

Поблизу ісламської республіки перебували також авіаносці "Джордж Буш" та "Авраам Лінкольн", що означало найбільшу з 2003 року військову присутність США у регіоні. Тепер флагману було дано вказівку повертатися додому, що може свідчити про деескалацію конфлікту.