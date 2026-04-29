Трамп пригрозив Ірану тривалою блокадою і вимагає підписання ядерної угоди

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран, закликавши іранське керівництво «негайно порозумнішати» і підписати нову угоду щодо ядерної програми, передає Reuters.

29 квітня Білий дім підтвердив, що президент провів переговори з керівниками найбільших нафтових компаній США. Головною темою зустрічі стала підготовка до можливої багатомісячної морської блокади іранських портів та пошук шляхів мінімізації негативного впливу цього конфлікту на американських споживачів.

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається критичною: після того як Іран заблокував рух суден у цьому стратегічному регіоні, США відповіли військово-морською блокадою іранського експорту. На тлі цих подій світові ціни на нафту зросли майже на 4%, а барель марки Brent досяг місячного максимуму.

Іранська влада, своєю чергою, пригрозила «безпрецедентними військовими діями» у разі продовження затримання їхніх танкерів, водночас наполягаючи, що країна здатна витримати тиск завдяки альтернативним торговельним маршрутам.

Трамп вимагає першочергового вирішення ядерного питання, тоді як Тегеран погоджується обговорювати програму збагачення урану лише після офіційного припинення воєнних дій і відновлення судноплавства. Ситуація всередині Ірану ускладнюється кризою влади: після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю, вплив перейшов до радикальних командирів Корпусу вартових ісламської революції.

Сам Трамп також перебуває під внутрішньополітичним тиском через зростання цін на бензин у США. Його рейтинг, згідно з останніми опитуваннями, впав до рекордно низьких 34%.

Тим часом ЄС продовжив дію правил державної допомоги до кінця цього року, щоб дозволити країнам-членам компенсувати фермерам і перевізникам витрати на дороге пальне.