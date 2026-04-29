Трамп пригрозив Ірану тривалою блокадою і вимагає підписання ядерної угоди

Іранська влада натомість погрожує «безпрецедентними військовими діями» у разі продовження затримання їхніх танкерів.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран, закликавши іранське керівництво «негайно порозумнішати» і підписати нову угоду щодо ядерної програми, передає Reuters.

29 квітня Білий дім підтвердив, що президент провів переговори з керівниками найбільших нафтових компаній США. Головною темою зустрічі стала підготовка до можливої багатомісячної морської блокади іранських портів та пошук шляхів мінімізації негативного впливу цього конфлікту на американських споживачів.

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається критичною: після того як Іран заблокував рух суден у цьому стратегічному регіоні, США відповіли військово-морською блокадою іранського експорту. На тлі цих подій світові ціни на нафту зросли майже на 4%, а барель марки Brent досяг місячного максимуму. 

Іранська влада, своєю чергою, пригрозила «безпрецедентними військовими діями» у разі продовження затримання їхніх танкерів, водночас наполягаючи, що країна здатна витримати тиск завдяки альтернативним торговельним маршрутам.

Трамп вимагає першочергового вирішення ядерного питання, тоді як Тегеран погоджується обговорювати програму збагачення урану лише після офіційного припинення воєнних дій і відновлення судноплавства. Ситуація всередині Ірану ускладнюється кризою влади: після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю, вплив перейшов до радикальних командирів Корпусу вартових ісламської революції.

Сам Трамп також перебуває під внутрішньополітичним тиском через зростання цін на бензин у США. Його рейтинг, згідно з останніми опитуваннями, впав до рекордно низьких 34%. 

Тим часом ЄС продовжив дію правил державної допомоги до кінця цього року, щоб дозволити країнам-членам компенсувати фермерам і перевізникам витрати на дороге пальне.

  • За інформацією Reuters, розвідувальні служби США працюють над аналізом потенційної ситуації, коли президент Дональд Трамп оголосить про свою остаточну перемогу у війні з Іраном.
  • Білий дім зацікавлений у тому, щоб ісламська республіка прийняла таку заяву і не створила проблем, які могли б позначитися на рейтингу Республіканської партії напередодні надзвичайно важливих проміжних виборів до Конгресу.
  • Раніше Трамп заявляв, що угода, щодо якої США ведуть переговори з Іраном, буде набагато кращою, ніж СВПД (ядерна угода)  – міжнародна угода 2015 року щодо ядерної програми Ірану.
﻿
