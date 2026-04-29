Саакашвілі з новим обвинуваченням в "допомозі владі України" може провести за ґратами 15 років

Попередні вироки засудили його до 12 років позбавлення волі.

Колишньому президенту Грузії і ексголові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі інкримінують новий “злочин”. У коментарі для LB, який вдалося отримати через адвоката, Саакашвілі повідомив, що його судять за “виконання завдань української влади”.

За всі звинувачення, які влада Грузії інкримінує Саакашвілі, він може провести в неволі 15 років. Саакашвілі наголосив, що є патріотом України та Грузії.

Зараз у нього лише одне громадянство – українське.

“Звісно, я на боці України. Більш того, дуже страждаю, що не можу більше допомагати в цій війні. Московський режим у Грузії хоче мені додати новий термін за це”, – сказав він.

Експрезидент Грузії висловив вдячність Володимиру Зеленському за те, що він надав розголосу отруєнню в тюрмі. Також він подякував Давиду Арахамії за те, що той передав інформацію про його критичний стан президентові.