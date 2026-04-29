Саакашвілі з новим обвинуваченням в "допомозі владі України" може провести за ґратами 15 років

Колишньому президенту Грузії і ексголові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі інкримінують новий “злочин”. У коментарі для LB, який вдалося отримати через адвоката, Саакашвілі повідомив, що його судять за “виконання завдань української влади”.
За всі звинувачення, які влада Грузії інкримінує Саакашвілі, він може провести в неволі 15 років. Саакашвілі наголосив, що є патріотом України та Грузії.
Зараз у нього лише одне громадянство – українське.
“Звісно, я на боці України. Більш того, дуже страждаю, що не можу більше допомагати в цій війні. Московський режим у Грузії хоче мені додати новий термін за це”, – сказав він.
Експрезидент Грузії висловив вдячність Володимиру Зеленському за те, що він надав розголосу отруєнню в тюрмі. Також він подякував Давиду Арахамії за те, що той передав інформацію про його критичний стан президентові.
- Колишній грузинський президент перебуває в неволі з жовтня 2021 року. Його затримали після таємного повернення на батьківщину напередодні виборів. Перше обвинувачення стосувалося перевищення повноважень – Саакашвілі засудили до шести років ув'язнення. Потім додали інші вироки, за якими він мусить перебувати за ґратами сукупно 12 років. За новим обвинуваченням йому загрожує від 3 до 15 років.
- У інтерв'ю з LB він розповідав, що сидить в одиночній камері. У 2022 Саакашвілі отруїли, відтоді він щоденно вживає десятки медпрепаратів.