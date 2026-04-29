УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Саакашвілі з новим обвинуваченням в "допомозі владі України" може провести за ґратами 15 років

Попередні вироки засудили його до 12 років позбавлення волі. 

Міхеіл Саакашвілі
Фото: Радіо Свобода

Колишньому президенту Грузії і ексголові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі інкримінують новий “злочин”. У коментарі для LB, який вдалося отримати через адвоката, Саакашвілі повідомив, що його судять за “виконання завдань української влади”. 

За всі звинувачення, які влада Грузії інкримінує Саакашвілі, він може провести в неволі 15 років. Саакашвілі наголосив, що є патріотом України та Грузії. 

Зараз у нього лише одне громадянство – українське. 

“Звісно, я на боці України. Більш того, дуже страждаю, що не можу більше допомагати в цій війні. Московський режим у Грузії хоче мені додати новий термін за це”, – сказав він.

Експрезидент Грузії висловив вдячність Володимиру Зеленському за те, що він надав розголосу отруєнню в тюрмі. Також він подякував Давиду Арахамії за те, що той передав інформацію про його критичний стан президентові. 

  • Колишній грузинський президент перебуває в неволі з жовтня 2021 року. Його затримали після таємного повернення на батьківщину напередодні виборів. Перше обвинувачення стосувалося перевищення повноважень – Саакашвілі засудили до шести років ув'язнення. Потім додали інші вироки, за якими він мусить перебувати за ґратами сукупно 12 років. За новим обвинуваченням йому загрожує від 3 до 15 років. 
  • У інтерв'ю з LB він розповідав, що сидить в одиночній камері. У 2022 Саакашвілі отруїли, відтоді він щоденно вживає десятки медпрепаратів. 
﻿
