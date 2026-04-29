Reuters: РФ розширила свій флот чотирма LNG-танкерами

У лютому танкери змінили власників та були перереєстровані під російським прапором.

Росія розширила свій флот для поставок зрідженого природного газу (LNG), ще чотирма танкерами, пише Reuters із посиланням на дані відстеження суден LSEG та російський судновий реєстр.

Йдеться про танкери Orion (колишня назва Sea LNG), Luch (Lake the LNG), Mercury (Zahit LNG) та Kosmos (Cagri LNG). Усі судна були побудовані у 2005–2006 роках.

За інформацією системи Equasis, у лютому танкери змінили власників, а також отримали нові назви та були перереєстровані під російським прапором.

Згідно з даними LSEG, наразі всі чотири судна рухаються у північному напрямку в Атлантичному океані. Пунктом призначення танкера Luch вказано Мурманськ, неподалік якого розташоване плавуче сховище Saam LNG.

Як зазначає Reuters, такі дії можуть свідчити про підготовку Росії до можливого повного ембарго з боку Євросоюзу на закупівлю російського газу.