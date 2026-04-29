Трамп заявив, що це він запропонував Путіну «невелике припинення вогню»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з російським президентом Володимиром Путіним була довга, але «дуже хороша».

На пресконференції Трамп сказав, що вони з Путіним говорили про війну в Україні і лише трохи – про Іран.

«Я говорив лише про Україну. І трохи згадав про Іран. Ми обговорили кілька різних тем, переважно Україну, і у нас була дуже хороша розмова... Я запропонував невелике припинення вогню, і я думаю, він міг би піти на це», - сказав лідер США.

Трамп також повідомив, що Путін висловився проти того, аби Іран мав ядерну зброю і висловив готовність допомогти Штатам у конфлікті з Тегераном.

«Я сказав, що волів би, щоб ви долучилися до завершення війни з Україною. Для мене це було б важливішим», - додав президент США.