Трамп заявив, що це він запропонував Путіну «невелике припинення вогню»

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з російським президентом Володимиром Путіним була довга, але «дуже хороша».
На пресконференції Трамп сказав, що вони з Путіним говорили про війну в Україні і лише трохи – про Іран.
«Я говорив лише про Україну. І трохи згадав про Іран. Ми обговорили кілька різних тем, переважно Україну, і у нас була дуже хороша розмова... Я запропонував невелике припинення вогню, і я думаю, він міг би піти на це», - сказав лідер США.
Трамп також повідомив, що Путін висловився проти того, аби Іран мав ядерну зброю і висловив готовність допомогти Штатам у конфлікті з Тегераном.
«Я сказав, що волів би, щоб ви долучилися до завершення війни з Україною. Для мене це було б важливішим», - додав президент США.
- Перед цим російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що це Путін пропонував перемир’я з Україною і обрав для цього 9 травня.
- Росія цього місяця заявляла про перемирʼя на Великдень.
- Режим припинення вогню мав працювати з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
- Однак Генштаб ЗСУ уже ввечері 11 квітня повідомив про зафіксовані 469 випадків порушень режиму.
- До речі, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цей день встановлено Законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою про трагедію в історії людства.