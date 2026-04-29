Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Трамп заявив, що це він запропонував Путіну «невелике припинення вогню»

Лідер США назвав розмову з російським диктатором "дуже хорошою".

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з російським президентом Володимиром Путіним була довга, але «дуже хороша».

На пресконференції Трамп сказав, що вони з Путіним говорили про війну в Україні і лише трохи – про Іран.

«Я говорив лише про Україну. І трохи згадав про Іран. Ми обговорили кілька різних тем, переважно Україну, і у нас була дуже хороша розмова... Я запропонував невелике припинення вогню, і я думаю, він міг би піти на це», - сказав лідер США.

Трамп також повідомив, що Путін висловився проти того, аби Іран мав ядерну зброю і висловив готовність допомогти Штатам у конфлікті з Тегераном. 

«Я сказав, що волів би, щоб ви долучилися до завершення війни з Україною. Для мене це було б важливішим», - додав президент США.

  • Перед цим російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що це Путін пропонував перемир’я з Україною і обрав для цього 9 травня.
  • Росія цього місяця заявляла про перемирʼя на Великдень.
  • Режим припинення вогню мав працювати з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.
  • Однак Генштаб ЗСУ уже ввечері 11 квітня повідомив про зафіксовані 469 випадків порушень режиму.
  • До речі, Україна відзначає День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років. Цей день встановлено Законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою про трагедію в історії людства.
