Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
З російської окупації вдалось повернути ще одну дитину

П'ятнадцятирічну дівчину повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

На підконтрольну Україні територію повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини пʼятнадцятирічну дівчину.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Одного разу окупанти заарештували її матір та погрожували позбавленням батьківських прав. Дівчинці довелося приховувати те, що вона вміє красиво співати, щоб її не змушували виступати на пропагандистських заходах", - йдеться в повідомленні.

Наразі дівчинка перебуває у Центрі надії та зцілення, де отримує психологічну підтримку та допомогу з документами.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».

  • За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей. З них 150 – від початку цього року.
﻿
