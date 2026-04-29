З російської окупації вдалось повернути ще одну дитину

На підконтрольну Україні територію повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини пʼятнадцятирічну дівчину.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Одного разу окупанти заарештували її матір та погрожували позбавленням батьківських прав. Дівчинці довелося приховувати те, що вона вміє красиво співати, щоб її не змушували виступати на пропагандистських заходах", - йдеться в повідомленні.

Наразі дівчинка перебуває у Центрі надії та зцілення, де отримує психологічну підтримку та допомогу з документами.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації «Save Ukraine».