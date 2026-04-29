РФ вбила та поранила трьох цивільних на Дніпропетровщині

У Дніпрі через обстріли пошкоджене підприємство.

Російські війська майже 90 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, ракетою та артилерією. Унаслідок атак двоє людей загинули, ще одна дістала поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджене підприємство, у Любимівській громаді Дніпровського району понівечені дачні будинки й машини. Внаслідок атак загинула жінка. У важкому стані до лікарні доправлений 72-річний чоловік.

На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській і Покровській громадах. Там понівечені підприємства, адмінбудівлі, лікарня, ліцей, коледж, поштове відділення, магазин, багатоквартирні, приватні будинки й автомобілі. Одна людина загинула.

У Синельниківському районі ворог атакував Покровську і Миколаївську громади. Пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Цілили окупанти й по Зеленодольській і Грушівській громадах, що на Криворіжжі. Там понівечені інфраструктура та приватний будинок.

Атакували росіяни і Кам'янське.