Зеленський розповів про підготовку до нових обмінів полоненими

Триває підготовка до нових обмінів полоненими між Україною та РФ.

Як заявив Володимир Зеленський, Коордштаб опрацьовує необхідні документи і списки.

«Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території. Координаційний штаб опрацював необхідні для обміну документи, списки, і постійно відбувається комунікація з російською стороною саме щодо таких гуманітарних питань. Пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення», - наголосив глава держави.

Президент повідомив, що на зустрічі із командою Коордштабу також обговорили запити міжнародних організацій та роботу з партнерами для звільнення людей.

«Важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених: журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни – азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно. Наша мета – повернути додому всіх наших людей із неволі. Звіряємо всю інформацію, перевіряємо по кожному прізвищу», - додав Зеленський.

Він зауважив, що бувають випадки, коли людина перебуває в переліку безвісти зниклих, а її знаходять у таборах у Росії.

Зеленський також додав, що «будемо говорити і з деякими лідерами країн-партнерів для додаткових кроків».