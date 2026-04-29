Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо цивільної конфіскації активів керівника Хмельницького відділу міграційної служби.

Як повідомила пресслужба САП, суд визнав необґрунтованими активи посадовця та його родини на суму понад 7,3 млн гривень.

Предметом спору став багатофункціональний об'єкт нерухомості загальною площею понад 913 кв. м, розташований в одному зі селищ Хмельницької області. Комплекс включає магазин змішаної торгівлі, кафе, офісні приміщення та житлову квартиру, яку добудували у 2024 році. Загальна вартість будівлі становить 13,7 млн гривень, а право власності на неї протягом 2021–2023 років оформили на члена сім'ї посадовця.

Прокурори САП у суді довели, що офіційні доходи чиновника і його близьких не дозволяли здійснити таку масштабну покупку. Коли суд проаналізував фінансовий стан чиновника, то погодився, що частина активу є необґрунтованою, і постановив стягнути 7,3 млн гривень у дохід держави.

Захист може оскаржити це рішення упродовж місяця.