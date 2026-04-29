Суспільство / Війна

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали семеро цивільних

Ворог спрямував на Херсонщину артилерію, РСЗВ, міномети та дрони.

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали семеро цивільних
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж дня, 29 квітня, російські війська продовжили атакувати населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів семеро цивільних поранені. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.  

За даними слідства, російська армія вела обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерії, РСЗВ, мінометної зброї та дронів. Унаслідок російської агресії постраждало семеро мешканців Херсона. Серед постраждалих двоє співробітниць лікарні – терапевтка та медсестра.  

Крім того, пошкоджено приватні будинки, приміщення магазину, автотранспорт.  

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

