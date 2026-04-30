Bloomberg: США можуть розгорнути гіперзвукову ракету проти Ірану

Центральне командування США попросило перекинути на Близький Схід гіперзвукову ракету Dark Eagle для можливого застосування проти Ірану, щоб отримати систему більшої дальності для ударів по пускових установках балістичних ракет углиб території країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Якщо рішення буде схвалене, це стане першим випадком розгортання американської гіперзвукової ракети, розробка якої значно відстає від графіка і яка досі офіційно не визнана повністю боєготовою, тоді як Росія та Китай уже давно мають власні аналоги.

У запиті зазначено, що Іран перемістив свої пускові установки за межі досяжності ракети Precision Strike Missile, здатної вражати цілі на відстані понад 480 км. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Попри те, що між США та Іраном з 9 квітня діє режим припинення вогню, сам факт такого запиту свідчить, що Вашингтон готується до нових ударів, якщо президент Дональд Трамп вирішить продовжити операцію. За словами аналітиків, обидві сторони використали перемир’я для переозброєння та підготовки, і «майбутні раунди бойових дій можуть бути ще смертоноснішими».

У разі схвалення розгортання стане також сигналом для стратегічних суперників США - Росії та Китаю, що Вашингтон нарешті здатен зрівнятися з можливостями, якими вони вже давно володіють.

Dark Eagle, також відома як Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), має заявлену дальність понад 2775 км, хоча точні характеристики залишаються засекреченими. Ракета здатна рухатися до цілі зі швидкістю понад п’ять швидкостей звуку та маневрувати для уникнення перехоплення.

Систему розробляли для подолання сучасної китайської та російської протиповітряної оборони. Кожна ракета виробництва Lockheed Martin коштує приблизно 15 мільйонів доларів, а загальна кількість таких ракет, за словами джерела, не перевищує восьми.

Урядове управління з підзвітності США оцінює вартість однієї батареї комплексу приблизно у 2,7 мільярда доларів.США вже передали більшу частину запасів малопомітних крилатих ракет JASSM-ER, які також створювалися для війни з технологічно рівним противником, на іранський напрямок. У ході конфлікту вже було випущено близько 1100 таких ракет.