The Rolling Stones натякнули на можливий вихід нового альбому

82-річні Мік Джаггер та Кіт Річардс і 78-річний Ронні Вуд на пенсію поки не збираються

У п'ятницю, 1 травня гурт The Rolling Stones опублікував на своїх сторінках у соцмережах 13-секундне відео, на якому зображено їхній фірмовий логотип у формі язика та губ на рухомому фоні, а також підпис до нього, що складався з двох емодзі, одне з яких — компакт-диск.

Цей пост з'явився на тлі публікацій в музичних медіа про те, що найбільш титулований чинний гурт сучасності готується випустити новий альбом.

У березні цього року гурт провів оригінальну рекламну кампанію, розмістивши на вулицях лондона постери та QR-коди, які рекламували сингл гурту The Cockroaches (“Таргани”). 11 квітня The Cockroaches випустили лімітований вініловий сингл під назвою “Rough And Twisted”, який продавали виключно в незалежних магазинах звукозаписів. Він коштував 10,07 фунтів стерлінгів, що спричинило припущення про вихід нового альбому 10 липня цього року.

Згодом The Rolling Stones на своїх сторінках у соцмережах опублікували відео сингл, деанонімувавши таким чином The Cockroaches.

А минулого тижня гурт анонсував назву нового альбому, опублікувавши серію зображень білбордів по всьому світу. На білбордах зображено логотип Rolling Stones та ту саму фразу, що повторюється різними мовами, що натякає на те, що новий альбом матиме назву “Foreign Tongues”.

Попередній альбом The Rolling Stones вийшов у 2023 році. Перший же альбом вийшов у 1964-му, на другому році існування нині культового гурту.

Після смерті ударника Stones Чарлі Воттса у 2021 році у складі гурту залишилося двоє учасників оригінального складу — Мік Джаггер та Кіт Річардс. Ронні Вуд, третій чинний учасник Stones приєднався до гурту трохи пізніше — у 1975 році.

У 2022 році The Rolling Stones підтримали Україну та виступили проти російської агресії. Під час концерту у Відні гурт виконав одну зі своїх культових пісень “You Can’t Always Get What You Want” разом з двома українськими дитячими хорами.