В Україні арештували активи HBO через невиконання рішення суду у справі про серіал "Чорнобиль"

У листопаді 2025 року суд остаточно підтвердив порушення прав Людмили Ігнатенко та зобов’язав HBO виплатити їй 500 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

В Україні накладено арешт на активи HBO через невиконання рішення Верховного суду, який ухвалив остаточне рішення у справі Людмили Ігнатенко, чиє ім'я незаконно використали у серіалі "Чорнобиль".

Про це повідомила юридична фірма Mamunya IP, яка опікується позовом Ігнатенко.

У 2019 році вийшов мінісеріал "Чорнобиль" виробництва компанії HBO. У ньому художньо відтворено події, пов’язані з Чорнобильською трагедією, зокрема, - через призму особистої історії Людмили Ігнатенко та її чоловіка - пожежника Василя Ігнатенка. Це герої фільму і водночас реальні люди, які жили та працювали поблизу ЧАЕС.

"У 2020 році до адвокатів звернулася Людмила Ігнатенко. Вона повідомила, що не надавала дозволу на використання у фільмі її імені та імені її покійного чоловіка. Крім того, у серіалі є сцени за участю персонажки з її ім’ям, які не відповідають дійсності і можуть сформувати у глядача хибне уявлення про реальну людину", - йдеться в повідомленні.

Адвокати наголошують, що відповідно до Цивільного кодексу України, використання імен реальних осіб у творах недокументального характеру без їхньої згоди заборонено.

Тому проти компанії HBO було подано позов. Судовий розгляд тривав понад 5 років і завершився у листопаді 2025 року - Верховний суд остаточно підтвердив порушення права Людмили Ігнатенко на використання її імені та присудив на її користь 500 тисяч грн моральної шкоди.