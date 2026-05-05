Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Іран відмовився від участі у Венеціанській бієнале

Тепер у виставці беруть участь 100 країн.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Іран відмовився від участі у Венеціанській бієнале – найважливішій у світі регулярній мистецькій виставці – на тлі війни США та Ізраїлю проти цієї країни.

Про це повідомляють Art News з посиланням на організаторів події.

У заяві бієнале йдеться, що тепер у виставці беруть участь 100 країн замість 101.

Бієнале не назвала причин відмови Ірану. На сайті виставки Іран – єдина країна, де не вказано жодного митця-представника. Комісаром павільйону зазначений Айдін Махдізаде Тегерані.

  • У квітні Міжнародне журі Венеційської бієнале пішло у відставку на тлі суперечки щодо повернення на захід Росії. Відомо, що до складу журі входили Соланж Фаркас (президентка), Зоя Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузьма та Джованна Заппері.
  • Потім Венеційська бієнале перенесла церемонію нагородження з травня на листопад і запровадила приз від глядачів. Змагатися за "глядацьких левів" зможуть усі національні павільйони, отже й російський.
  • Росія відмовилася від участі в 2022-у році. У 2024 вона віддала свій павільйон Болівії, а цього року вирішила повернутися. Організатори відповіли, що не вирішують питання участі національних павільйонів
  • Повернення Росії викликало критику країн-учасниць. Від відвідин відмовилося керівництво деяких країн, зокрема, Фінляндії. Не піде на захід і міністр культури Італії. А учора стало відомо, що сформоване на початку місяця міжнародне журі пішло в відставку. 
