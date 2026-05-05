Тепер у виставці беруть участь 100 країн.

Іран відмовився від участі у Венеціанській бієнале – найважливішій у світі регулярній мистецькій виставці – на тлі війни США та Ізраїлю проти цієї країни.

Про це повідомляють Art News з посиланням на організаторів події.

У заяві бієнале йдеться, що тепер у виставці беруть участь 100 країн замість 101.

Бієнале не назвала причин відмови Ірану. На сайті виставки Іран – єдина країна, де не вказано жодного митця-представника. Комісаром павільйону зазначений Айдін Махдізаде Тегерані.