Іран відмовився від участі у Венеціанській бієнале – найважливішій у світі регулярній мистецькій виставці – на тлі війни США та Ізраїлю проти цієї країни.
Про це повідомляють Art News з посиланням на організаторів події.
У заяві бієнале йдеться, що тепер у виставці беруть участь 100 країн замість 101.
Бієнале не назвала причин відмови Ірану. На сайті виставки Іран – єдина країна, де не вказано жодного митця-представника. Комісаром павільйону зазначений Айдін Махдізаде Тегерані.
- У квітні Міжнародне журі Венеційської бієнале пішло у відставку на тлі суперечки щодо повернення на захід Росії. Відомо, що до складу журі входили Соланж Фаркас (президентка), Зоя Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузьма та Джованна Заппері.
- Потім Венеційська бієнале перенесла церемонію нагородження з травня на листопад і запровадила приз від глядачів. Змагатися за "глядацьких левів" зможуть усі національні павільйони, отже й російський.
- Росія відмовилася від участі в 2022-у році. У 2024 вона віддала свій павільйон Болівії, а цього року вирішила повернутися. Організатори відповіли, що не вирішують питання участі національних павільйонів
- Повернення Росії викликало критику країн-учасниць. Від відвідин відмовилося керівництво деяких країн, зокрема, Фінляндії. Не піде на захід і міністр культури Італії. А учора стало відомо, що сформоване на початку місяця міжнародне журі пішло в відставку.