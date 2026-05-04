Іран атакував дронами нафтовий танкер компанії з ОАЕ

ОАЕ заявили про іранську атаку дронами на танкер компанії ADNOC в Ормузькій протоці. Про це повідомляє France 24.
Країна засудила обстріл. Мінісерство закордонних справ повідомило, що минулося без потерпілих.
"Ураження комерційного судноплавства і використання Ормузької протоки як інструмента економічного примусу або шантажу є актами піратства, скоєними Корпусом вартових ісламської революції", – повідомило МЗС.
ADNOC, чий танкер постраждав внаслідок обстрілу, є провідною нафто-газовидобувною групою компаній в ОАЕ.
- США оголосили, що від сьогодні вони реалізовуватимуть у Ормузькій протоці Project Freedom, що передбачає супровід комерційних суден, які застрягли там. Іран попередив, що стрілятиме по американських кораблях, які спробують увійти до протоки.
- Є інформація про ураження судна двома безпілотниками. США заперечили, що корабель належить їм.