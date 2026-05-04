24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСвіт

Іран атакував дронами нафтовий танкер компанії з ОАЕ

Потерпілих немає. 

Іран атакував дронами нафтовий танкер компанії з ОАЕ
Ормузька протока
Фото: Вікі

ОАЕ заявили про іранську атаку дронами на танкер компанії ADNOC в Ормузькій протоці. Про це повідомляє France 24.

Країна засудила обстріл. Мінісерство закордонних справ повідомило, що минулося без потерпілих.

"Ураження комерційного судноплавства і використання Ормузької протоки як інструмента економічного примусу або шантажу є актами піратства, скоєними Корпусом вартових ісламської революції", – повідомило МЗС. 

ADNOC, чий танкер постраждав внаслідок обстрілу, є провідною нафто-газовидобувною групою компаній в ОАЕ. 

  • США оголосили, що від сьогодні вони реалізовуватимуть у Ормузькій протоці Project Freedom, що передбачає супровід комерційних суден, які застрягли там. Іран попередив, що стрілятиме по американських кораблях, які спробують увійти до протоки.
  • Є інформація про ураження судна двома безпілотниками. США заперечили, що корабель належить їм.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies