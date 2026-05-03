Швеція затримала в Балтійському морі імовірний танкер російського «тіньового флоту»

Судно йшло під сирійським прапором. 

Затримання танкера Jin Hui
Фото: Берегова охорона Швеції

Берегова охорона Швеції затримала в Балтійському морі танкер, який, імовірно, входить до складу російського «тіньового флоту». 

Про це пише Reuters із посиланням на шведську берегову охорону, яка повідомила, що її співробітники разом із поліцією піднялися на борт судна Jin Hui під сирійським прапором у шведських територіальних водах та розпочали попереднє розслідування через підозру у невідповідності судна вимогам мореплавства.

«Берегова охорона підозрює, що судно ходить під фальшивим прапором, оскільки існує низка невідповідностей щодо його прапорового статусу, а отже воно не відповідає вимогам мореплавної придатності, визначеним міжнародними нормами та угодами», – зазначено у заяві.

Судно, пункт призначення якого незрозумілий і яке, як вважається, не перевозило вантажу, фігурує у кількох санкційних списках, зокрема Євросоюзу та Великої Британії.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін окремо заявив у соцмережі X, що судно підозрюють у належності до російського «тіньового флоту».

Європейські країни останнім часом посилили зусилля з протидії «тіньовому флоту» танкерів, який Росія використовує для фінансування війни проти України. 

Від початку цього року Швеція вже затримала п’ять суден за підозрою у різних порушеннях, зокрема через розливи нафти та використання фальшивих прапорів, а проти деяких членів екіпажу відкрито кримінальні провадження.

