У Марокко зникли двоє американських військовослужбовців

Другого травня двоє американських військовослужбовців, які брали участь у навчаннях African Lion 2026, зникли безвісти поблизу тренувального району Кап-Драа, що поблизу міста Тан Тан у Марокко.

Про це повідомили у Африканському командуванні США (Africom).

США, Марокко та інші учасники навчань African Lion негайно розпочали скоординовану пошуково-рятувальну операцію із залученням наземних, повітряних і морських сил.

Обставини інциденту розслідують, а пошукова операція триває.

Наразі основну увагу зосередили на військовослужбовцях та їхніх родинах. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.