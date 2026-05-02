Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь країнам Близького Сходу, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі

Держсекретар зазначив, що така прискорена передача відповідає національним інтересам безпеки Сполучених Штатів.

Державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об’єднаним Арабським Еміратам, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі, передає Bloomberg.

Йдеться про системи ППО, ракети та лазерні системи наведення, які Вашингтон прагне оперативно передати на Близький Схід на тлі крихкого перемир’я у війні з Іраном.

Загальна вартість угод становить майже $9 млрд, повідомив Держдепартамент США.

Ізраїль отримає до 10 тисяч високоточних авіаційних боєприпасів Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) вартістю $992,4 млн. Їх виробляє BAE Systems.

Кувейту дозволили придбати системи управління Integrated Battle Command Systems та пов’язане обладнання на суму до $2,5 млрд. Основними підрядниками виступають Northrop Grumman, RTX Corporation та Lockheed Martin.

Катару схвалили продаж до 200 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 GEM-T та 300 PAC-3 Missile Segment Enhancement разом із супутнім обладнанням на суму до $4,01 млрд. Головними підрядниками також є Lockheed Martin і RTX Corporation.

Окремо Катар отримає ще 10 тисяч боєприпасів APKWS-II та пов’язане обладнання на суму до $992,4 млн.

Держдепартамент також погодив продаж ОАЕ систем APKWS та супутнього обладнання на суму до $147,6 млн.

У відомстві заявили, що Рубіо повідомив про наявність «надзвичайної ситуації», яка потребує негайного продажу озброєнь, а прискорене схвалення відповідає інтересам національної безпеки США.

Зазвичай подібні угоди проходять перевірку в Конгресі США, а остаточні обсяги та ціни визначають під час переговорів між покупцями й виробниками. У березні Вашингтон уже погоджував прискорені продажі зброї союзникам на Близькому Сході.

Після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого кілька країн регіону зазнали атак іранських дронів і ракет.

Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається закритою з перших днів конфлікту, що спричинило глобальну енергетичну кризу. Переговори між Вашингтоном і Тегераном також залишаються заблокованими, що посилює побоювання щодо нового загострення.