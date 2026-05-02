Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь країнам Близького Сходу, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі

Державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об’єднаним Арабським Еміратам, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі, передає Bloomberg.
Йдеться про системи ППО, ракети та лазерні системи наведення, які Вашингтон прагне оперативно передати на Близький Схід на тлі крихкого перемир’я у війні з Іраном.
Загальна вартість угод становить майже $9 млрд, повідомив Держдепартамент США.
Ізраїль отримає до 10 тисяч високоточних авіаційних боєприпасів Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) вартістю $992,4 млн. Їх виробляє BAE Systems.
Кувейту дозволили придбати системи управління Integrated Battle Command Systems та пов’язане обладнання на суму до $2,5 млрд. Основними підрядниками виступають Northrop Grumman, RTX Corporation та Lockheed Martin.
Катару схвалили продаж до 200 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 GEM-T та 300 PAC-3 Missile Segment Enhancement разом із супутнім обладнанням на суму до $4,01 млрд. Головними підрядниками також є Lockheed Martin і RTX Corporation.
Окремо Катар отримає ще 10 тисяч боєприпасів APKWS-II та пов’язане обладнання на суму до $992,4 млн.
Держдепартамент також погодив продаж ОАЕ систем APKWS та супутнього обладнання на суму до $147,6 млн.
У відомстві заявили, що Рубіо повідомив про наявність «надзвичайної ситуації», яка потребує негайного продажу озброєнь, а прискорене схвалення відповідає інтересам національної безпеки США.
Зазвичай подібні угоди проходять перевірку в Конгресі США, а остаточні обсяги та ціни визначають під час переговорів між покупцями й виробниками. У березні Вашингтон уже погоджував прискорені продажі зброї союзникам на Близькому Сході.
Після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого кілька країн регіону зазнали атак іранських дронів і ракет.
Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається закритою з перших днів конфлікту, що спричинило глобальну енергетичну кризу. Переговори між Вашингтоном і Тегераном також залишаються заблокованими, що посилює побоювання щодо нового загострення.