Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь країнам Близького Сходу, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі

Держсекретар зазначив, що така прискорена передача відповідає національним інтересам безпеки Сполучених Штатів.

державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь Ізраїлю, Кувейту, Катару та Об’єднаним Арабським Еміратам, обійшовши стандартну процедуру розгляду в Конгресі, передає Bloomberg. 

Йдеться про системи ППО, ракети та лазерні системи наведення, які Вашингтон прагне оперативно передати на Близький Схід на тлі крихкого перемир’я у війні з Іраном.

Загальна вартість угод становить майже $9 млрд, повідомив Держдепартамент США.

Ізраїль отримає до 10 тисяч високоточних авіаційних боєприпасів Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II) вартістю $992,4 млн. Їх виробляє BAE Systems.

Кувейту дозволили придбати системи управління Integrated Battle Command Systems та пов’язане обладнання на суму до $2,5 млрд. Основними підрядниками виступають Northrop Grumman, RTX Corporation та Lockheed Martin.

Катару схвалили продаж до 200 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 GEM-T та 300 PAC-3 Missile Segment Enhancement разом із супутнім обладнанням на суму до $4,01 млрд. Головними підрядниками також є Lockheed Martin і RTX Corporation.

Окремо Катар отримає ще 10 тисяч боєприпасів APKWS-II та пов’язане обладнання на суму до $992,4 млн.

Держдепартамент також погодив продаж ОАЕ систем APKWS та супутнього обладнання на суму до $147,6 млн.

У відомстві заявили, що Рубіо повідомив про наявність «надзвичайної ситуації», яка потребує негайного продажу озброєнь, а прискорене схвалення відповідає інтересам національної безпеки США.

Зазвичай подібні угоди проходять перевірку в Конгресі США, а остаточні обсяги та ціни визначають під час переговорів між покупцями й виробниками. У березні Вашингтон уже погоджував прискорені продажі зброї союзникам на Близькому Сході.

Після початку військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого кілька країн регіону зазнали атак іранських дронів і ракет.

Ормузька протока, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається закритою з перших днів конфлікту, що спричинило глобальну енергетичну кризу. Переговори між Вашингтоном і Тегераном також залишаються заблокованими, що посилює побоювання щодо нового загострення.

