Пентагон уклав угоди із сімома технокомпаніями для використання їхнього ШІ у секретних системах

Пентагон повідомив, що уклав угоди із сімома технологічними компаніями щодо використання їхнього штучного інтелекту в секретних комп’ютерних мережах, що дозволить американським військовим застосовувати можливості ШІ для ведення воєнних дій.

Як пише АР, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, OpenAI, Reflection і SpaceX нададуть свої ресурси для «посилення ухвалення рішень військовими в складних оперативних умовах», повідомило Міністерство оборони США.

Останніми роками Пентагон стрімко нарощує використання штучного інтелекту. Згідно зі звітом Центру юстиції Бреннана, оприлюдненим у березні, ця технологія може допомогти військовим скоротити час на виявлення та ураження цілей на полі бою, а також покращити організацію технічного обслуговування озброєнь і логістики.

Втім, використання ШІ вже викликає побоювання, що технологія може порушувати приватність американців або дозволити машинам самостійно обирати цілі на полі бою. Подібні застереження висловила раніше компанія Anthropic, якої немає у списку підрядників. Нині вона судиться з Пентагоном. Компанія вимагала гарантій у контракті, що військові не використовуватимуть її технології для повністю автономної зброї чи стеження за американцями. Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що компанія має дозволити будь-яке використання, яке Пентагон вважатиме законним.

Anthropic подала позов після того, як Дональд Трамп спробував заборонити всім федеральним агентствам використовувати чат-бот Claude від Anthropic, а Гегсет прагнув надати компанії статус «ризику для ланцюга постачання» - позначення, призначеного для захисту систем національної безпеки від саботажу іноземними противниками.

OpenAI ще в березні оголосила про угоду з Пентагоном, яка фактично замінила Anthropic у секретних середовищах за допомогою ChatGPT. У п’ятницю компанія підтвердила, що йдеться саме про цю угоду.

За словами джерела видання, угода містить положення про обов’язковий людський контроль над будь-якими місіями, у яких системи ШІ діють автономно або напівавтономно. Також зазначено, що інструменти ШІ повинні використовуватися відповідно до конституційних прав і громадянських свобод.

Ці умови нагадують ключові вимоги Anthropic, хоча OpenAI раніше заявляла, що отримала подібні гарантії у власній угоді з Пентагоном.

Деякі компанії, зокрема Amazon і Microsoft, давно співпрацюють із військовими у секретних середовищах, і поки незрозуміло, чи суттєво нові угоди змінюють їхнє партнерство з урядом. Інші, такі як виробник чипів Nvidia та стартап Reflection, лише починають працювати в цій сфері. Обидві компанії створюють моделі ШІ з відкритим кодом.

Пентагон також повідомив, що військові вже використовують можливості штучного інтелекту через офіційну платформу GenAI.mil.