Тепер офіційно: Трамп сповістив Конгрес про завершення війни в Ірані

Конституція обмежує самовільне використання збройних сил президентом 60 днями. 

Дональд Трамп у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в останній день визначеного конституцією дедлайну надіслав до Конгресу офіційне сповіщення про завершення бойових дій операції "Епічна лють" проти Ірану.

Як пише Politico, глава держави мав 60 днів, упродовж яких міг використовувати армію за межами території США на власний розсуд. Для подальшого ведення війни Трамп повинен був отримати схвалення Конгресу, де підтримка бойових дій за умов хиткої більшості республіканців не гарантована. 

Проте Білий дім переконує, що фактично бойові дії було припинено ще 7 квітня, коли за посередництва Пакистану було погоджено двотижневе перемир'я з Іраном. Трамп пізніше продовжив його на невизначений термін, поки Тегеран не запропонує проєкт мирної угоди, який би влаштовував США.

Водночас критики президента вважають, що одного лише оголошення про те, що війна нібито завершена, недостатньо. Трамп не віддав наказ виводити війська з регіону Близького Сходу - хоча флагман американського флоту, авіаносець "Джеральд Форд" саме вирушив до Америки після рекордного періоду несення служби

